"Se i migranti non fossero così violenti...". Lo dice il questore, e Salvini gode: Pd muto (Di sabato 15 agosto 2020) In Italia chi critica migranti e immigrati è automaticamente un razzista. Ne sa qualcosa Matteo Salvini, che solo per pretendere maggior sicurezza è stato ritratto a lungo da sinistra come un novello Hitler o giù di lì. A qualcuno, però, fischieranno le orecchie leggendo le parole di Giuseppe De Matteis, questore di Torino. Un ruolo istituzionale di primissimo piano e al di sopra delle parti politiche. "Se molti dei migranti non fossero così aggressivi, violenti e dediti a reati, la nostra attività si ridurrebbe del 45%". Ha spiegato il questore. Non lo dice Salvini, leader della "pericolosissima" Lega, dunque, che si limita a condividere ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : 'Se molti dei migranti non fossero così aggressivi, violenti e dediti a reati, la nostra attività si ridurrebbe del… - AleAntinelli : 10mila Italiani in vacanza tra Grecia, Spagna e Croazia. Però è colpa dei migranti. Il Covid non esiste. La masche… - TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - AutonomoVeneto : RT @Libero_official: Il questore di Torino De Matteis: 'Se i #migranti non fossero così violenti, aggressivi e dediti ai reati...'. #Salvin… - SsakkoSilvia : RT @Libero_official: #migranti in fuga col #coronavirus, il poliziotto rivela. 'L'ordine è non fermarli. La priorità è far guadagnare la ma… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti non Migranti a Colle Oppio, torna l'accampamento. «Qui non si vive più» Il Messaggero Matteo Salvini, le parole del questore De Matteis: "Se i migranti non fossero così violenti, aggressivi e dediti ai reati..."

In Italia chi critica migranti e immigrati è automaticamente un razzista. Ne sa qualcosa Matteo Salvini, che solo per pretendere maggior sicurezza è stato ritratto a lungo da sinistra come un novello ...

Coronavirus, in Sicilia altri 36 casi in 24 ore: crescono i ricoveri in ospedale

Cresce ancora, seppur con un ritmo minore rispetto a ieri, il numero dei casi di Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati del ministero della Salute tra ieri e oggi ci sono 36 positivi in più con 2.219 ...

In Italia chi critica migranti e immigrati è automaticamente un razzista. Ne sa qualcosa Matteo Salvini, che solo per pretendere maggior sicurezza è stato ritratto a lungo da sinistra come un novello ...Cresce ancora, seppur con un ritmo minore rispetto a ieri, il numero dei casi di Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati del ministero della Salute tra ieri e oggi ci sono 36 positivi in più con 2.219 ...