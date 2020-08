Scambismo, storia e curiosità di una pratica che arriva da lontano (Di sabato 15 agosto 2020) Lo scambismo è una pratica che fa rima solo con trasgressione, o peggio, con deviazione? Non diremmo, o meglio dipende. Oggi più di ieri, aprire la coppia a nuove esperienze è un’opzione sempre più considerata nella nostra società e può portare diversi aspetti positivi a coloro che decidono di praticarla. Certo, se da parte di entrambi i partner però vi è il desiderio di sperimentare senza costrizioni o gelosie. In questo caso, lo scambismo può essere un modo per conoscersi meglio, creare complicità e riaccendere il desiderio. Leggi su vanityfair

