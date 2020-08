Quattro manichini impiccati in un cavalcavia: la macabra protesta dei tifosi del Perugia retrocesso in C (Di sabato 15 agosto 2020) Al termine di un doppio incontro thrilling (2-1 all’andata per il Pescara, 2-1 al ritorno per il Perugia. doppia sfida decisa dal dischetto) i grifoni retrocedono in Serie C. Dopo sei anni consecutivi di Serie B (con Quattro sfortunate partecipazioni ai play-off) gli umbri tornano nella terza divisione. Grande l’amarezza dei tifosi che – al … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Sono ore movimentate a Perugia in seguito alla retrocessione in Serie C dopo la sconfitta ai rigori contro il Pescara. I tifosi hanno contestato i calciatori e la dirigenza del club e dopo i cori del ...

Dramma Grifo. "Dopo la retrocessione del Perugia in Serie C - in seguito alla sconfitta ai calci di rigore contro il Pescara - mentre circa 700 tifosi contestavano la società e i giocatori all'esterno ...

