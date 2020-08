Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in calo nei prossimi giorni (Di sabato 15 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi alte e sottili. Nella notte e nelle prime ore del mattino locali addensamenti di nubi basse sul Valdarno medio e inferiore. Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie. Lunedì 17 generalmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla costa centro settentrionale in mattinata e in serata, nell’aretino nel pomeriggio. Venti: deboli meridionali, in rotazione ai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mari: poco ... Leggi su meteoweb.eu

