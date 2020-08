Messa di Ferragosto oggi in tv sabato 15 su Rai Uno: canale e orario (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi sabato 15 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12:00 – Angelus Leggi su sportface

matibo11 : RT @ValerioLivia: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @matibo11 @migliaccio31 @NadiaZanelli1 @lissablu68 @Reb… - scastaldi9 : RT @ValerioLivia: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @matibo11 @migliaccio31 @NadiaZanelli1 @lissablu68 @Reb… - patanazzo : Quella dell'Assunzione è la festa religiosa meno calcolata in assoluto: neanche quando ero credente e praticante ri… - Leireel : 'Cosa fai per ferragosto?' 'Niente di che, organizzo la sparizione dei preti che hanno deciso di fare la messa cant… - ValerioLivia : @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @matibo11 @migliaccio31 @NadiaZanelli1… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Ferragosto Rocca di Papa - A Ferragosto torna la Santa Messa per l'Assunta, al parco "La Pompa" Castelli Notizie Ingiusta e in malafede: la caccia all'untore sulla pelle dei giovani

G li obiettivi della caccia all'untore di ferragosto sono i giovani. È ormai attribuita solo a loro ogni responsabilità sull'aumento dei casi di Coronavirus. Se vanno in vacanza o alle apericene nelle ...

Il Ferragosto dei nuovi poveri a Milano, giovani famiglie col terrore di finire in strada

Durante il lockdown, raccontano all'AGI esponenti delle principali realtà di aiuto, c'era anche persone a digiuno da 4 giorni, un fatto molto anomalo per una realtà come quella milanese ...

G li obiettivi della caccia all'untore di ferragosto sono i giovani. È ormai attribuita solo a loro ogni responsabilità sull'aumento dei casi di Coronavirus. Se vanno in vacanza o alle apericene nelle ...Durante il lockdown, raccontano all'AGI esponenti delle principali realtà di aiuto, c'era anche persone a digiuno da 4 giorni, un fatto molto anomalo per una realtà come quella milanese ...