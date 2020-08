Garbage, la band e l'album: 25 anni da un debutto col botto (Di sabato 15 agosto 2020) L’origine del nome Garbage non è un gran biglietto da visita per la band, deriva dal commento tranchant di un loro “amico”: «la vostra musica suona come spazzatura». Del resto anche Steve Marker (il chitarrista), nel mettere insieme la band, ha in mente di «fare musica pop e renderla il più orribile possibile». Ciò nonostante, l’album di debutto dei signori spazzatura, che sbarca sugli scaffali il 15 agosto del 1995, sorprende tutti, vendendo oltre 4 milioni di copie. GarbageGarbage, 1995Gie Knaeps Duke Erikson e Butch Vig suonano già insieme da qualche anno (Spooner, Fire Town) e Vig nel 1991 produce Nevermind dei Nirvana. I due cercano una cantante e fanno fare un’audizione a Shirley ... Leggi su gqitalia

