Fortnite, Epic Games dichiara guerra a Apple e Google (Di sabato 15 agosto 2020) I due colossi hanno rimosso Fortnite dal negozio di app a causa di un aggiornamento del popolare videogioco che consente agli utenti di pagare direttamente Epic Games per ogni acquisto fatto all’interno dell’applicazione. A distanza di qualche ora da Apple, anche Google ha rimosso il popolare videogioco Fortnite della Epic Games dal suo negozio di … Leggi su 2anews

TJay145 : RT @infoitscienza: Fortnite colpito da un'altra causa legale con la Florida che denuncia Epic Games per il 'suo' Coral Castle - infoitscienza : Fortnite colpito da un'altra causa legale con la Florida che denuncia Epic Games per il 'suo' Coral Castle - StampaFin : È guerra tra Apple e Fortnite Epic Games, big dei videogiochi e sviluppatore del famoso Fortnite, reagisce all’estr… - Eurogamer_it : #Fortnite al centro di un'ennesima causa legale, la Florida denuncia #EpicGames per il 'suo' Coral Castle. - FranSigilli : Apple e Google CONTRO Epic. Il 12 agosto Apple ha rimosso Fortnite dal proprio store, seguita da Google sul suo.… -