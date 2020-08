Ferragosto tragico in Alta Valsesia: precipita aliante, morto il pilota (Di sabato 15 agosto 2020) Grave incidente oggi in Alta Valsesia, in provincia di Vercelli: un aliante è precipitato nella zona di Rima San Giuseppe. Il pilota è morto sul colpo: inutili i soccorsi del 118. Non sono ancora note le cause dell’incidente.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

OfficialGattara : RT @maritosenzacena: no pe fa' er tragico ma davvero me stà a capità na situazione del genere, da solo a ferragosto, proprio perdidò nel co… - emilianogriff78 : RT @maritosenzacena: no pe fa' er tragico ma davvero me stà a capità na situazione del genere, da solo a ferragosto, proprio perdidò nel co… - maritosenzacena : no pe fa' er tragico ma davvero me stà a capità na situazione del genere, da solo a ferragosto, proprio perdidò nel… - 6dimattina_ : Stavo pensando che le regioni vietano i falò a ferragosto ma alcune non hanno ancora chiuso le discoteche che plot… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto tragico Ferragosto tragico a Siracusa, giovane perde il controllo dello scooter e muore BlogSicilia.it Coriano: trattore si rovescia, muore schiacciato

CORIANO. Ferragosto tragico a Cerasolo. Un uomo è morto questa mattina schiacciato dal trattore che stava guidando mentr ...

Perde la vita schiacciato dal trattore. Tragedia a Cerasolo

Visto il caldo di questi giorni era uscito di buon’ora con un piccolo trattore per andare a falciare l’erba in un campo di famiglia, ma il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato, probabil ...

CORIANO. Ferragosto tragico a Cerasolo. Un uomo è morto questa mattina schiacciato dal trattore che stava guidando mentr ...Visto il caldo di questi giorni era uscito di buon’ora con un piccolo trattore per andare a falciare l’erba in un campo di famiglia, ma il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato, probabil ...