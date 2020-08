Errore nel Dl agosto, molti ristoranti esclusi dal contributo (Di sabato 15 agosto 2020) Nel Decreto agosto c’è un Errore che taglierebbe fuori dai contributi a fondo perduto la maggioranza dei ristoranti italiani. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge infatti che a beneficiare delle risorse dedicate al settore della ristorazione saranno “i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1°gennaio 2019”. ristoranti esclusi dal contributo a fondo perduto: quanti sono Un’ostacolo non da poco se si considera che secondo i dati Fipe, in totale in Italia, le imprese attive del settore ristorazione al 2019, inclusi bar, mense e attività di catering erano oltre 227.000. Mentre nei primi nove mesi del 2019 sono stati avviati 10.231 nuove imprese. Il ministero delle Politiche Agricole ha già richiesto ... Leggi su quifinanza

EmilioCarelli : All’anticorruzione esperienza e indipendenza. Condivido l’appello di #NandoDallaChiesa ed altri: servono persone sc… - makkox : poi un giorno entra Briatore in un bar, chiede il caffè sospeso, lo beve, non paga, e ce dovete sta'. Perché l'erro… - pokerexpress2 : Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a ri… - Iscoj11_ : RT @gponedotcom: Rainey: 'Mondiale sminuito senza Marquez? Errore suo, non di Quartararo': 'Puig vinse il suo unico Gran Premio in 500 per… - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a ricorrer… -

Ultime Notizie dalla rete : Errore nel Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo Il Fatto Quotidiano