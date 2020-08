Dovizioso lascia la Ducati (Di sabato 15 agosto 2020) MotoGp, . Il manager: “L’intenzione di Andrea è di continuare a correre”. Ciabatti: “È un peccato, purtroppo non c’erano le condizioni per proseguire il nostro rapporto”. Andrea al termine della stagione. La notizia è stata ufficializzata dal manager del pilota “Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni …. Adesso vuole concentrarsi su questo campionato, sulle prossime gare. Riteniamo che non ci sono le condizioni per andare avanti insieme“. , il manager: “L’intenzione di Andrea è di continuare a correre” “L’intenzione di Andrea è di continuare a correre, naturalmente se troverà un programma e una proposta adeguata per farlo . Non abbiamo mai parlato in concreto di parte economica finora, ... Leggi su newsmondo

