De Luca avverte | Per Ferragosto giovani e gestori dei locali rispettino le norme di sicurezza

Si chiude con un compromesso la trattativa sulla movida tra governo e Regioni. Perché è vero che Emilia-Romagna e Veneto hanno deciso di limitare la capienza al 50 per cento rendendo obbligatoria la m ...

Sui social arrivano gli auguri di Buon Ferragosto da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che scrive: "Per Ferragosto un invito a tutti, soprattutto ai giovani, ad avere il massimo ...

