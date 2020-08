Coronavirus, i contagi risalgono: rinunce subito, o la scuola non potrà ripartire davvero (Di sabato 15 agosto 2020) Occorre arrivare all’apertura con numeri delle nuove infezioni bassi. I più bassi possibile. Ognuno deve fare i sacrifici necessari per arrivare al 14 settembre in ordine Leggi su corriere

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Aumentano ancora i contagi: 574 in 24 ore, il maggior incremento dal 24 giugno. Tre le vittime… - giga_73 : Ma la mascherina d’estate da fastidio. Ma i bambini al mare non vuoi portarli? Italioti! Coronavirus, i contagi ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus nel mondo: Parigi, esteso l'obbligo di mascherine. Allarme in Iraq la Repubblica Covid-19, nell'ultima settimana 3 nuovi contagi scoperti in Valle d'Aosta

AOSTA. Tredici persone attualmente positive al virus, tre delle quali ricoverate all'ospedale regionale con sintomi, e tre casi scoperti nell'ultima settimana: questi i dati contenuti nel bollettino d ...

Coronavirus, news dal mondo. Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud

Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...

AOSTA. Tredici persone attualmente positive al virus, tre delle quali ricoverate all'ospedale regionale con sintomi, e tre casi scoperti nell'ultima settimana: questi i dati contenuti nel bollettino d ...Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...