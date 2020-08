Con Battiti la musica pop in viaggio per la Puglia: il quarto appuntamento (Di sabato 15 agosto 2020) Lo show andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Sarà possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Radionorba, con l'hastag #Battitilivetogether. Come di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

DirTecno : RT @mauriziocresce6: @DirTecno Buongiorno Antonio, ovviamente ho fatto solo una contrapposizione scherzosa, non è certo il colore dei capel… - TatyBlackthorn : @kitlovesscience @thecoldgrace - perfettamente in salute, e il bambino è fuori pericolo, ma sembra esserci un'anoma… - mauriziocresce6 : @DirTecno Buongiorno Antonio, ovviamente ho fatto solo una contrapposizione scherzosa, non è certo il colore dei ca… - CapaGira : @Zbarskij @RadioQuar ti organizziamo un palco esterno per un idolo locale del reggaeton con finto pubblico e collegamento con Battiti - LecceSette : Battiti live, quarta puntata con Gabbani, J-Ax, Irama ed Elodie -