Ciao Darwin 9 si farà? Tutto dipende dal destino di Paolo Bonolis (Di sabato 15 agosto 2020) In piena estate, ci si interroga come sarà la prossima stagione televisiva – dopo l’ultima con molte modifiche legate alle note contingenze legate al coronavirus. E tra i tanti quesiti qualcuno si chiederà sicuramente: si farà una nuova stagione di Ciao Darwin? Rispondiamo subito alla domanda: la nona edizione del programma è in forte dubbio, principalmente perché il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset sarebbe in scadenza per il 2021. Per il momento non è previsto alcuno spazio per il format nel prime time autunnale o invernale di Mediaset e frattanto – secondo quanto riportato da Lettera 43 – “il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta (…) e la dirigenza di Mediaset” potrebbe portare l’agente ... Leggi su nonsolo.tv

