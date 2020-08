Uscita e preordini Galaxy Z Fold 2, Samsung punta a metà settembre (Di venerdì 14 agosto 2020) Il grande evento Galaxy Unpacked 2020 del agosto non ci ha permesso solo di scoprire tutta la verità sul Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, ma anche di entrare finalmente in contatto con l'altrettanto chiacchierato Galaxy Z Fold 2. Si tratta del nuovo smartphone pieghevole della compagnia sudcoreana, per cui sono state snocciolate le prime caratteristiche tecniche, capaci di catalizzare l'attenzione tanto dei possibili e potenziali acquirenti quanto dei semplici appassionati di hi-tech mobile. Certo, il prezzo rimane per molti proibitivo - si parla di 2049 euro qui in Italia -, ma è indubbio che molti potrebbero essere tentati dal portarsi a casa il device già nel periodo di lancio. Ed è proprio l'Uscita del Samsung Galaxy Z ... Leggi su optimagazine

BeCoolTshirt : RT @PersonaItalia: Udon ha aperto i preordini a $25 per altre magliette a tema Persona 5, questa volta con Morgana, Yusuke e Makoto, in usc… - PersonaItalia : Udon ha aperto i preordini a $25 per altre magliette a tema Persona 5, questa volta con Morgana, Yusuke e Makoto, i… - simonefestinese : RT @Eurogamer_it: #MassEffectTrilogyRemastered appare presso un retailer UK con data d'uscita e preordini aperti, annuncio imminente? https… - Eurogamer_it : #MassEffectTrilogyRemastered appare presso un retailer UK con data d'uscita e preordini aperti, annuncio imminente? -

Ultime Notizie dalla rete : Uscita preordini Aperti i preordini di Assassin's Creed Valhalla - Limited e Gold Edition per PS5 IGN Italia GameStop: in esclusiva i nuovi Funko Pop delle Icone PlayStation, aperti i preordini

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale dei nuovi Funko Pop dedicati alle icone PlayStation, GameStopha aperto le prenotazioni di questa serie di oggetti da collezione, i quali saranno di ...

The Walking Dead Onslaught per VR ha una data di uscita

The Walking Dead Onslaught sarà lanciato per PlayStation VR, Oculus e SteamVR (Index e Vive) tramite Steam il 29 settembre, come annunciato dallo sviluppatore Survios. I preordini includono le armi es ...

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale dei nuovi Funko Pop dedicati alle icone PlayStation, GameStopha aperto le prenotazioni di questa serie di oggetti da collezione, i quali saranno di ...The Walking Dead Onslaught sarà lanciato per PlayStation VR, Oculus e SteamVR (Index e Vive) tramite Steam il 29 settembre, come annunciato dallo sviluppatore Survios. I preordini includono le armi es ...