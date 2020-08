Scuola, il rebus del distanziamento 'con la mascherina non necessario' (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre i dirigenti sono impegnati tra mille difficoltà a organizzare le classi in modo da garantire la distanza di un metro, arriva la deroga del Comitato tecnico scientifico: 'Se è impossibile ... Leggi su tg.la7

Mentre i dirigenti sono impegnati tra mille difficoltà a organizzare le classi in modo da garantire la distanza di un metro, arriva la deroga del Comitato tecnico scientifico: "Se è impossibile garant ...

LE PALESTRE PORDENONE Corsa contro il tempo per risolvere il rebus delle palestre,

PORDENONE Corsa contro il tempo per risolvere il rebus delle palestre, e in particolare di quelle utilizzate al mattino dalle scuole e nel pomeriggio da numerose associazioni. Dalla Regione sono in ar ...

