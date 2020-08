Ragazzi morti nel Cuneese, lo straziante addio ai quattro giovani amici (Di venerdì 14 agosto 2020) Grande commozione tra le persone che hanno partecipato ai funerali dei quattro giovanissimi amici, morti nell'incidente di Castelmagno, nel Cuneese, martedì sera. Dopo le esequie di Camilla Bessone, ... Leggi su tgcom24.mediaset

frankiehinrgmc : @ChiaraBonvini Ecidentemente no: molti ragazzi non trovando sostanze leggere si avventurano con quelle pesanti e al… - GINA32451015 : RT @SimonaSr29: Venerdì 14 agosto i funerali di quattro dei cinque ragazzi morti nell’incidente di Castelmagno - DamatoRicardo : RT @SimonaSr29: Venerdì 14 agosto i funerali di quattro dei cinque ragazzi morti nell’incidente di Castelmagno - ___Paris___14 : RT @SimonaSr29: Venerdì 14 agosto i funerali di quattro dei cinque ragazzi morti nell’incidente di Castelmagno - SimonaSr29 : Venerdì 14 agosto i funerali di quattro dei cinque ragazzi morti nell’incidente di Castelmagno… -

- ha detto il vescovo nell’omelia - Ma dobbiamo anche pensare alle nostre montagne, luoghi da rispettare, luoghi di preghiera anche per chi non sa pregare”. Alla stessa ora ma nel duomo di Fossano si ...Prosegue, incessante, il cordoglio per i cinque ragazzi, tragicamente scomparsi mercoledì 12 agosto a Castelmagno. Giovani con la passione per lo sport e per la montagna, uniti dall’amicizia e dai sog ...