Parla Tridico ma non dice. Dietro di sè lascia troppi dubbi (Di venerdì 14 agosto 2020) E' durata tre ore l'audizione del Presidente Inps, Pasquale Tridico alla Camera (via web) sul famoso caso dei bonus e della fuoriuscita dei nomi di chi ha chiesto ed ottenuto il bonus da 600 e poi 1000 euro nel pieno dell'emergenza Covid.Tre ore che hanno però lasciato molti dubbi e soprattutto confermato ancora una volta quella sensazione di aver ascoltato una persona che non ha molto chiara la situazione del paese e di chi ha chiesto aiuto all'Inps.Invece che spiegare ritardi e disguidi e magari anche scusarsi o quantomeno ammettere errori e mancanze Tridico ha detto che è andato tutto bene, che è stato un successo, persino che "in 15 giorni abbiamo dato il bonus a tutti". Una bugia grossa come una casa e smentita in quei giorni dagli stessi dati del sito ufficiale Inps che riportava le centinaia ... Leggi su panorama

