Moratti e la frecciata alla Juve: “Si è fatta eliminare dalla settima in classifica” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter,Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità che Messi andasse all’Inter, nel corso di una intervista al Quotidiano Sportivo. “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano”. Su Lukaku? “Mi sono sbagliato sul conto di Lukaku! Sinceramente pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i compagni, ha una visione di gioco. Aveva ragione Conte a pretenderne l’acquisto e sempre Conte è stato bravissimo a migliorarlo e a far crescere tutta la squadra intorno a lui”. Sull’Europa League “Quanto alla Europa League, non ... Leggi su ilnapolista

