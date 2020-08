Inter, Gagliardini: «Con lo Shakhtar partita difficile» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni prima del match contro lo Shakhtar: «Sarà una partita importante e difficile, stiamo studiando i nostri avversari, sono forti e hanno grande individualità. Loro hanno dei giocatori molto rapidi, sono molto veloci. Però sappiamo già come metterli in difficoltà». FINALE – «Dalla partita contro il Getafe sono tutte finali, visto che si gioca in gara secca. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela. Questa ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 59' - Primi cambi per noi, dentro #Eriksen e #Moses al posto di #Gagliardini e #DAmbrosio… - xelagrillo : RT @Alex_Zonghetti: Segnatevi questo Tweet! Se l’Inter alza la Coppa UEFA / #EuropaLeague (chiamatela come volete) prendo la seconda magli… - kapparella : RT @Alex_Zonghetti: Segnatevi questo Tweet! Se l’Inter alza la Coppa UEFA / #EuropaLeague (chiamatela come volete) prendo la seconda magli… - IlImpero : RT @Alex_Zonghetti: Segnatevi questo Tweet! Se l’Inter alza la Coppa UEFA / #EuropaLeague (chiamatela come volete) prendo la seconda magli… - paulmoscowix : RT @Alex_Zonghetti: Segnatevi questo Tweet! Se l’Inter alza la Coppa UEFA / #EuropaLeague (chiamatela come volete) prendo la seconda magli… -