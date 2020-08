Gp Austria FP1 Moto2: Lowes su Bezzecchi (Di venerdì 14 agosto 2020) Sam Lowes sta mostrando velocità nella Moto2, e lo conferma anche nelle FP1 del GP d’Austria. L’inglese finisce il turno in prima posizione, ma di misura su un ottimo Marco Bezzecchi. Il distacco tra primo e secondo è di soli 16 millesimi. Terzo tempo per Augusto Fernandez, il quale conferma l’ottimo stato di forma del MarcVDS Racing (che ricordiamo è campione in carica della serie). Chiudono la top five i due Jorge, Martin e Navarro. Martin è pilota KTM (anche se guida una Kalex), e vuole ben figurare nella pista “di casa” del suo costruttore. Gp Austria, il resoconto delle FP1 Moto2 Come nelle classi Moto3 e MotoGP, la pioggia ha risparmiato anche la Moto2. Fin dai primi minuti Lowes ... Leggi su sport.periodicodaily

