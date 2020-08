Gagliardini: “Queste sono tutte finali. Abbiamo le carte in regola per giocarcela” (Di venerdì 14 agosto 2020) Roberto Gagliardini, a pochi giorni dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Atalanta? Dispiace tanto, hanno fatto una grande annata. Abbiamo visto la partita in hotel, ma dovremo stare attenti anche noi. Finale? Dalla partita contro il Getafe sono tutte finali, visto che si gioca in una gara secca. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela fino in fondo. Conte? Il mister è importantissimo e lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato. Ora voglio ripagarlo con le prestazioni in campo.” Foto: twitter personale L'articolo Gagliardini: “Queste sono tutte ... Leggi su alfredopedulla

