Formula E: Felipe Massa lascia il team Venturi (Di venerdì 14 agosto 2020) Felipe Massa saluta il team Venturi e probabilmente dice addio anche alla Formula E dove non è mai stato realmente protagonista. L’ annucio del team monegasco è arrivato dopo il sesto e/ prix di Berlino, ultima prova del campionato 2019/2020, dove Massa ha chiuso al 16esimo posto. Il bilancio del pilota brasiliano si è rivelato alquanto deludente. In due stagioni ha conquistato solo un podio nel 2019, cinque apparizioni nella Super Pole e otto nella top-10, per un totale di 39 punti, -36 rispetto alla passata stagione. Un risultato davvero pesante che ha influito anche sul team monegasco, relegato al decimo posto nella classifica dei team. Felipe Massa: “GRAZIE, ... Leggi su sport.periodicodaily

Il brasiliano lascia dopo due anni il team monegasco, ma non chiuderà qui la sua carriera per la quale ha in serbo ancora qualcosa. Felipe Massa e la Venturi Racing si separano con effetto immediato

