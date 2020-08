FIFA 20 e le sue loot box al centro di una class action contro EA Sports (Di venerdì 14 agosto 2020) FIFA 20, con la sua modalità Ultimate Team, contiene una serie di loot box sotto forma di pacchetti che vengono acquistati dai giocatori. Tuttavia il pacchetto FUT non indica il suo contenuto, portando così i giocatori a spendere spesso cifre esorbitanti per cercare di ottenere il miglior giocatore. Ebbene, in California è stata intentata una class action proprio contro EA Sports perché le loot box violerebbero le leggi statali del gioco d'azzardo."I pacchetti Ultimate Team di EA utilizzati nei giochi FIFA e Madden costituiscono un gioco d'azzardo in violazione della legge della California", sostiene Kevin Ramirez, colui che ha intentato la causa, nei documenti del tribunale. Ramirez chiede un processo con giuria e un ... Leggi su eurogamer

