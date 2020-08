Calciomercato Genoa – Il Grifone aspetta Italiano: arrivano altre conferme (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Genoa – La società rossoblu attende Vincenzo Italiano: il tecnico dello Spezia sarà il nuovo allenatore del Grifone, ma servirà attendere il prossimo 20 agosto, o ancora meglio il 21 agosto, per apprendere ufficialmente del nuovo corso tecnico che attende il Genoa. Il tecnico, infatti, è ancora impegnato con lo Spezia nella corsa alla promozione in Serie A. Calciomercato Genoa – Il Grifone aspetta Italiano: arrivano altre conferme Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme dell’attesa che il Genoa vive in queste ore per ufficializzare l’arrivo di Vincenzo ... Leggi su giornal

