Caggiano, mascherina anche all’aperto e divieto di picnic (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaggiano (Sa) – Nonostante l’esito negativo di tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri a Caggiano (anche quelli dei contatti diretti della persona rientrata dalla Germania e risultata positiva nei giorni scorsi), l’amministrazione comunale ha deciso di imporre l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto. Sarà, dunque, obbligatorio indossarla fino al 20 agosto, atteso che la maggiore presenza di persone non garantisce continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché I soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso ... Leggi su anteprima24

Caggiano, stop a musica e karaoke

Stop a musica e karoke e più controlli sul territorio. Queste le nuove disposizioni nel Comune di Caggiano. Lo ha reso noto il sindaco Modesto Lamattina dopo una riunione del Coc cui è seguita un’ordi ...

