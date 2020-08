Banda ultralarga,TIM: raggiunte due terzi famiglie nelle “aree bianche” (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Importante traguardo per TIM che accelera sulla fibra ottica e porta la Banda ultralarga a due terzi delle famiglie residenti nelle cosiddette “aree bianche” (ossia prive di reti ultra broadband, dove gli investitori privati non intendono investire nei prossimi tre anni, ndr) coprendo in circa 5 mesi oltre 2.000 comuni. “Grazie a questa forte spinta infrastrutturale – si legge nella nota – sostenuta nell’ottica di dare una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività prevalentemente nelle zone rurali o a bassa densità abitativa del Paese, circa i due terzi (65%) delle famiglie residenti in tali aree e che utilizzano la rete fissa sono ora raggiunte da ... Leggi su quifinanza

