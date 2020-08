Wta Lexington 2020: programma e orari giovedì 13 agosto. Derby tra le Williams (Di giovedì 13 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 13 agosto per quanto concerne il Wta International di Lexington 2020. Serena e Venus Williams si affrontano nell’ennesimo Derby delle loro infinite carriere: luce puntata sulle due sorelle americane che si giocano un posto ai quarti di finale. Il programma inizia però alle ore 17:00 italiane sul campo centrale e si chiude con la giovanissima Fernandez opposta a Shelby Rogers. Ecco il programma di giovedì 13 agosto con orari italiani: dalle ore 17:00 – Teichmann vs Putintseva non prima delle 18:30 – S.Williams vs V.Williams non prima delle 20:00 – Bellis vs Pegula a seguire – Rogers vs ... Leggi su sportface

