Un posto al sole anticipazioni 14 agosto 2020: per Dolly e Cotugno un primo appuntamento disastroso (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 14 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45, il primo appuntamento di Dolly e Cotugno parte già malissimo: anticipazioni. Un posto al sole torna venerdì 14 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni prospettano un approccio tutto in salita per Cotugno con la capricciosa Dolly. Angosciato per il ricatto perpetrato da Alberto, Eugenio dovrà affrontare delle impreviste conseguenze. Serena dovrà fare i conti con l'apprensione e le paure più recondite di Filippo, che complicheranno ulteriormente il loro già difficile ... Leggi su movieplayer

