Ufficiale: Mantova, Guccione rinnova (Di giovedì 13 agosto 2020) Mantova-Guccione, la storia continua. La società biancorossa ha comunicato il rinnovo dell’attaccante fino al 2022, attraverso una nota Ufficiale. Con 17 reti e 14 assist, Guccione è stato uno dei protagonisti della passata stagione e il Mantova ha scelto di continuare a puntare su di lui. Foto: sito Ufficiale Mantova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Scende ai minimi il livello del contagio in provincia di Bergamo secondo i dati ufficiali della Regione. In Lombardia, sono stati verificati 74 positivi (di cui 14 «debolmente positivi» e 4 a seguito ...