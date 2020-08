Soverato, giovane positivo al Covid va in discoteca: sindaco chiude i locali (Di giovedì 13 agosto 2020) A Soverato, un giovane ragazzo positivo al Covid va in discoteca. Il sindaco, così decide di chiudere tutti i locali del paese. Scoppia il caso a Soverato, dove un giovane ragazzo è andato in discoteca e locali nonostante la sua positività al Covid. Così il sindaco della cittadina in provincia di Catanzaro, Ernesto Alecci, ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

