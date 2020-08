Raccontare tanto per non dire nulla: perché la biografia di Harry e Meghan è una delusione (Di giovedì 13 agosto 2020) Se doveva essere una biografia bomba, allora il detonatore si è inceppato. “Finding Freedom”, il primo libro che racconta (o promette di Raccontare) i retroscena della coppia Harry & Meghan, raccoglie dettagli, elenca particolari, si perde in mille storie. Eppure quando viene al dunque, evade. I due autori, Omid Scobie e Carolyn Durand, sono reporter reali (il corrispettivo dei quirinalisti). Assicurano che si sono serviti di fonti affidabili, vicinissime alla coppia, ma che non hanno mai coinvolto né il principe né la moglie. Soprattutto, dicono, il libro è uscito senza una loro autorizzazione. I due hanno confermato. Non è detto che bisogna crederci. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams, per esempio, non lo fa: «Leggendolo, è impossibile che possa ... Leggi su linkiesta

Il padre di un 18enne positivo al Covid dopo una vacanza in comitiva a Corfù: "Se non gli avessi fatto fare il tampone nessuno si sarebbe accorto di nulla: al ritorno doveva anche partecipare ad un to ...

Valeria Fabrizi, protagonista del faccia a faccia nel programma Io e Te, si commuove per il marito Tata Giacobetti, scomparso nel 1988. Valeria Fabrizi non trattiene l’emozione ricordando l’amore viss ...

