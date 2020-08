Pescara, Bruno picchia un tifoso che lo insultava: un 22enne in ospedale (Di giovedì 13 agosto 2020) Un brutto episodio scuote il Pescara. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella mattina del 12 agosto il calciatore del Pescara Alessandro Bruno è stato protagonista di una rissa nata con un tifoso biancoazzurro. Ad avere la peggio proprio il supporter 22enne finito in ospedale. “Stavo andando da mia nonna – ha raccontato L.B. al Centro di Pescara – ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo. Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha ... Leggi su sportface

