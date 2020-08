Nuoto paralimpico, Barlaam: “Chiedo trattamento uguale a normodotati” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Alcuni media ignorano i risultati di noi atleti paralimpici, secondo me un record del mondo va celebrato in egual modo, che sia un atleta paralimpico o meno a realizzarlo. Chiedo un trattamento uguale rispetto ai normodotati“. Lo ha detto Simone Barlaam nel corso della terza giornata del Trofeo Sette Colli di Roma. “Il rinvio delle Paralimpiadi? Di solito sono un momento di gioia e assembramento – spiega l’autore di tre record del mondo al Foro Italico ai microfoni di Rai Sport – giusto per me che siano state rinviate. Mi auguro che tutto possa svolgersi normalmente l’anno prossimo“. Leggi su sportface

