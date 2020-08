Nonno spara al nipotino di 7 anni: il bimbo lotta tra la vita e la morte. Cosa è successo (Di giovedì 13 agosto 2020) Un bimbo di soli 7 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Roma. Le sue condizioni sono gravissime e derivano da una ferita da arma da fuoco alla testa. Il bambino, di soli 7 anni, ha riportato una grave lesione alla testa a causa del proiettile partito da una pistola mentre era a casa del Nonno. Il tragico accadimento è avvenuto stamani a Roma in via Sillaro, zona Conca d’Oro, e ha visto accorrere gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire i fatti, e da un primo puzzle della vicenda, assemblato dalla Polizia di Stato, designata ad indagare sulla vicenda, a sparare pare sia stato proprio il Nonno del piccolo, di anni 76 anni. A quanto pare il ... Leggi su caffeinamagazine

