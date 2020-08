Nadia Toffa, Davide Parenti a un anno dalla sua morte: “La mandai via la prima volta che ci siamo visti, ma era determinata e ce la fece” (Di giovedì 13 agosto 2020) Esattamente ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, “Le Iene” rendono omaggio alla giornalista ed inviata Nadia Toffa con uno speciale in prima serata su Italia Uno, in onda il 13 agosto. Più che uno speciale è un album dei ricordi più affettuosi con contenuti inediti, interviste, racconti e immagini che ripercorrono momenti salienti della vita lavorativa di Nadia. Un progetto ideato e curato dal papà de “Le Iene” Davide Parenti e dall’autore Max Ferrigno. Ne “Le Iene Per Nadia” saranno trasmesse le prime apparizioni in tv, le inchieste sull’Ilva di Taranto e l’impegno per la città e ancora l’inchiesta sulla Terra dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

