Il mio viaggio in Spagna al tempo del Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Fino alle 23.30 del 30 luglio scorso, per due mesi mi sono chiesto: ma non starò facendo una ca...volata? Con il massimo della convinzione, fino a oggi 13 agosto, la risposta che mi do con granitica sicurezza è “no”. Assolutamente no, anzi. La mia settimana di vacanza a Formentera è nata con un fortissimo condizionamento causa andamento del Covid-19, fin dalle primissime ore. Tutto inizia perché il 26 febbraio scorso avevo preso dei biglietti aerei per poter andare a vedere la partita Lione-Juventus. Nei giorni alla vigilia del match eravamo in balia delle notizie sui cinesi dell’albergo Palatino e sul paziente zero o uno. Insomma, eravamo lontani dal lockdown e dalla pandemia ma la percezione che qualcosa di insolito potesse avvenire era forte. Inutile dire che il rischio di dover restare in Francia in quarantena in caso di ... Leggi su nicolaporro

"The Truths We Hold: An American Journey", Le verità in noi: un viaggio americano, è il libro con il quale ... rende omaggio a Shyamala con una frase intensa e illuminante. "Mia madre capiva molto ...

L'Aquila. Spot tv istituzionale per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo scritto e diretto dal regista abruzzese Paolo Santamaria.

