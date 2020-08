I complottisti QAnon sfruttano l'hashtag di Save The Children per avere visibilità (Di giovedì 13 agosto 2020) Il gruppo di estrema destra è molto attivo sui social e succhia linfa vitale dalle campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione di ben altre istituzioni Leggi su it.mashable

MashableItalia : I complottisti QAnon sfruttano l'hashtag #SaveTheChildren per avere visibilità - generacomplotti : RT @DebAttanasio: L'unico vero complotto in corso è quello dei complottisti. #13agosto - Pappi12121 : RT @DebAttanasio: L'unico vero complotto in corso è quello dei complottisti. #13agosto - DavidBlack1980 : RT @DebAttanasio: L'unico vero complotto in corso è quello dei complottisti. #13agosto - lisanna : RT @DebAttanasio: L'unico vero complotto in corso è quello dei complottisti. #13agosto -