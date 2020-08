Ferragosto, lotta agli assembramenti: niente falò sulle spiagge e picnic in campagna (Di giovedì 13 agosto 2020) TgCom24 ha scattato una fotografia: NO AI FALO' E spiagge OFF LIMITS . Dal litorale laziale alla costiera cilentana stop alle reunion sulla spiaggia, dinanzi al fuoco, nella notte tra il 14 e 15 ... Leggi su isnews

usbsindacato : Carrefour, USB: pronti al boicottaggio internazionale. Le famiglie dei facchini in lotta accampate davanti al… - isNews_it : Ferragosto, lotta agli assembramenti: niente falò sulle spiagge e picnic in campagna - - rossa008 : Una lotta contro il caldo. Faccio il conto alla rovescia per Ferragosto. Dopo può solo migliorare. -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto lotta Piano del Prefetto Russo per un Ferragosto in sicurezza. Agro24 VinciCasa si avvicina a Ferragosto ma il '5' manca ancora

Win for Life VinciCasa senza '5' nel concorso numero 225 di mercoledì 12 agosto, in cinque sfiorano il successo. Il “5” manca ancora e il concorso Win for Life VinciCasa n° 225 di mercoledì 12 agosto ...

I Fari di Talamone e delle Formiche di Grosseto a Artemare Club

Quest’anno il Ferragosto Artemare Club lo dedica ai Fari di Talamone e delle Formiche di Grosseto promuovendo così il “turismo farologico” della Costa d’Argento che è una delle parti d’Italia con la m ...

Win for Life VinciCasa senza '5' nel concorso numero 225 di mercoledì 12 agosto, in cinque sfiorano il successo. Il “5” manca ancora e il concorso Win for Life VinciCasa n° 225 di mercoledì 12 agosto ...Quest’anno il Ferragosto Artemare Club lo dedica ai Fari di Talamone e delle Formiche di Grosseto promuovendo così il “turismo farologico” della Costa d’Argento che è una delle parti d’Italia con la m ...