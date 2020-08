Elisabetta Gregoraci in bikini ma il decollete esplode – Foto (Di giovedì 13 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci si mostra in bikini su Instagram ma il decollete esplode ed i fan vanno in visibilio. La bella calabrese più in forma che mai Elisabetta Gregoraci davvero esagerata su Instagram. In un’estate ricca di lavoro con i concerti di Radio Norba “Battiti Live”, i primi post lockdown, la bella calabrese non rinuncia ad un po’ di sole e mare. La reginetta di Soverato documenta tutto attraverso il suo profilo social ed aggiorna i suoi numerosissimi fan sullo sviluppo delle sue vacanze. Dopo essere stata in Sardegna, la bella conduttrice si è spostata a Forte dei Marmi dove, presumibilmente, sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax. E la Gregoraci ha mostrato un fisico davvero da far paura, con la prova ... Leggi su bloglive

