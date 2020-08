Cyberpunk 2077 comparazione: in due anni la grafica è migliorata notevolmente (Di giovedì 13 agosto 2020) Paweł Sasko, Lead Quest Designer di Cyberpunk 2077, condivide con orgoglio una comparazione grafica per evidenziare tutti i miglioramenti fatti al gioco Prima del lancio di un videogioco, si passa per quel lungo periodo dove gli sviluppatori rilasciano filmati e gameplay per mostrare il proprio titolo. Spesso e volentieri si assistono a build con un tipo di grafica e design ancora pienamente in lavorazione. Molto comune però è quello di far vedere un sezione di gioco pensata ad-hoc con un grafica pompata al massimo. Un tipo di estetica che non sempre rifletterà quello che potremo installare sui nostri sistemi, questo per via di successivi bilanciamenti alle performance e stabilità. Da qui molto spesso si sono create lunghe polemiche su false ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Cyberpunk 2077 comparazione: in due anni la grafica è migliorata notevolmente #CDProjektRED #Cyberpunk2077… - PCGamingit : Tre nuovi spettacolari video di Cyberpunk 2077 - - GameStopItalia : Non male per un gioco non ancora uscito! ?? #Cyberpunk2077 - top10games_it : Novità #6: CYBERPUNK 2077 D1 Edition - Day-One - PlayStation 4 editore Bandai Namco Entertainment EUR 62.99 - badtasteit : #Cyberpunk2077, l’esperienza ruolistica sarà molto più profonda rispetto a The Witcher 3 -