Cessione Genoa, Preziosi chiarisce: “Non ci sono basi per trattative serie. Ecco quando venderò” (Di giovedì 13 agosto 2020) Enrico Preziosi, presidente del Genoa, frena ancora su una possibile Cessione del club. In questi giorni si è parlato di una cordata italo-inglese, di un imprenditore marocchino, di una pista svizzera. Ma Preziosi, in un’intervista a ‘Il Secolo XIX’, chiarisce: “Ad oggi non ci sono le basi per trattative serie. Vendo il Genoa solo a chi è in grado di dare le stesse garanzie messe sul tavolo da me in questi anni. E se una trattativa è seria non la si fa pubblicamente. Da quando è ripartito il campionato ho sofferto tanto, è stato un inferno ma mi prendo le mie responsabilità. Il club è in vendita ma finché non ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Cessione #Genoa, #Preziosi chiarisce: “Non ci sono basi per trattative serie. Ecco quando venderò” - - CronacheTweet : #Preziosi commenta così la possibile cessione del #Genoa - sportli26181512 : Cessione Genoa, Preziosi: 'A oggi nessuna trattativa seria': Arriva ancora una frenata da parte di Enrico Preziosi… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Cessione #Genoa, la trattativa procede ma c'è l'ostacolo debiti - infoitsport : Cessione Genoa, interesse di Rahhal Boulgoute dal Marocco -