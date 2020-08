Cedono banconote false ai commercianti ma vengono scoperti e si danno alla fuga: in manette 2 truffatori (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella serata di ieri, intorno alle 20.30, i carabinieri di San Felice Circeo, con la collaborazione dell’aliquota della compagnia di intervento operativo dell’8° reggimento Carabinieri “Lazio”, a conclusione di un breve inseguimento, traevano in arresto, nella flagranza del reato di “concorso nella spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate”, un 35enne ed un 28enne entrambi di Napoli. I prevenuti venivano sorpresi dai militari operanti subito dopo aver ceduto, ad un commerciante del luogo ed ancor prima ad una commerciante di Monte San Biagio, banconote contraffatte, ciascuna da 50 euro, poste sotto sequestro. I successivi accertamenti consentivano di rinvenire e sequestrare ulteriori 7 banconote contraffatte di analogo importo, nonché la somma contante di euro 445,00, ritenuta provento di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

