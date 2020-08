Avviso di garanzia per Conte e sei ministri: coinvolti Di Maio e Speranza (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo alcune denunce per la gestione dell’emergenza Coronavirus, arriva l’Avviso di garanzia per Giuseppe Conte ed altri sei ministri, tra cui anche Di Maio Attraverso una nota ufficiale che arriva da Palazzo Chigi, viene notificato l’Avviso di garanzia per il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Oltre al premier, arrivano gli avvisi di garanzia anche ai ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza, Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini e Luciana Lamorgese. Il tutto parte da alcune denunce effettuate per la gestione dell’emergenza Coronavirus. I reati imputati sono vari ed andrebbero da abuso d’ufficio fino addirittura ad omicidio colposo. ... Leggi su bloglive

