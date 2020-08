Al Gemelli intervento in utero per spina bifida, bimbo è nato e sta bene (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Effettuato al Gemelli un intervento di correzione della spina bifida in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza. A realizzarlo stata un'equipe composta da ginecologi ... Leggi su gazzettadelsud

ROMA (ITALPRESS) - Effettuato al Gemelli un intervento di correzione della spina bifida in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza. A realizzarlo è stata un'equipe composta da ginecologi ...

ROMA (ITALPRESS) - Effettuato al Gemelli un intervento di correzione della spina bifida in utero alla ventiseiesima settimana di gravidanza. A realizzarlo è stata un'equipe composta da ginecologi ...