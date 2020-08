Simona Borioni – Chi è la ex di Rosalinda Celentano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Simona Borioni è un’attrice più che conosciuta dal pubblico italiano. Merito della sua presenza in Vivere e di altri contenuti destinati al grande schermo come Senso ’45 e Una notte da paura. Simona Borioni è conosciuta anche per essere stata la compagna di Rosalinda Celentano per diversi anni. Qualche tempo dopo la loro separazione, l’artista però ha sottolineato di essere più attratta dagli uomini. Simona Borioni – La ex di Rosalinda Celentano Simona Borioni nasce il 7 gennaio del ’71 a Roma e vive il suo debutto sul grande schermo nel ’93 grazie a Graffiante desiderio, il film diretto da Sergio Martino. Lavora ... Leggi su giornal

zazoomblog : Rosalinda Celentano e Simona Borioni perchè si sono lasciate? I motivi dell’addio - #Rosalinda #Celentano #Simona… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Borioni Simona Borioni – Chi è la ex di Rosalinda Celentano Giornal Chi è Rosalinda Celentano: curiosità sull’attrice italiana

Dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione importante con l’attrice Simona Borioni. La loro love story pare che sia finita a causa della dipendenza da alcol della Celentano. Il gossip ha più volte ...

Dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione importante con l’attrice Simona Borioni. La loro love story pare che sia finita a causa della dipendenza da alcol della Celentano. Il gossip ha più volte ...