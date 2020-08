Prandelli approva Pirlo alla Juve: «È un leader nato, mi ricorda Gaetano Scirea» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cesare Prandelli, tecnico ed ex giocatore bianconero, ha commentato l’arrivo di Pirlo alla Juve. Le sue parole L’ex giocatore bianconero e tecnico Cesare Prandelli ha parlato, a Tuttosport, dell’arrivo di Pirlo alla Juve. Pirlo – «Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro modo di essere è identico, e davanti a questi leader silenziosi – le rare volte in cui decidono di intervenire nello spogliatoio per dire qualcosa – si zittiscono tutti. Ho assistito dal vivo a scene del genere e non le potrò mai dimenticare». NESSUNA ... Leggi su calcionews24

_SiGonfiaLaRete : Juventus, #Prandelli approva la scelta #Pirlo: “Andrea ricorda Scirea, nulla di improvvisato” - Fantacalcio : Pirlo alla Juventus, Prandelli approva: 'E' un vero leader, nulla di improvvisato' -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli approva Pirlo alla Juventus, Prandelli approva: "E' un vero leader, nulla di improvvisato" Fantacalcio.it Prandelli approva Pirlo alla Juve: «È un leader nato, mi ricorda Gaetano Scirea»

L’ex giocatore bianconero e tecnico Cesare Prandelli ha parlato, a Tuttosport, dell’arrivo di Pirlo alla Juve. PIRLO – «Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro ...

Pirlo alla Juventus, Prandelli approva: "E' un vero leader, nulla di improvvisato"

"Scommetto su Pirlo, è nato per allenare e vi stupirà. Alla Juve non sono pazzi, hanno scelto un predestinato. Sono convinto che saprà proporre un calcio di qualità. Sembra timido ma è un vero leader.

L’ex giocatore bianconero e tecnico Cesare Prandelli ha parlato, a Tuttosport, dell’arrivo di Pirlo alla Juve. PIRLO – «Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro ..."Scommetto su Pirlo, è nato per allenare e vi stupirà. Alla Juve non sono pazzi, hanno scelto un predestinato. Sono convinto che saprà proporre un calcio di qualità. Sembra timido ma è un vero leader.