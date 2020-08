“Patrick Zaki, non mollare!” Al fianco di InOltre in solidarietà al ricercatore incarcerato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nicola Zingaretti, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Don Luigi Ciotti, Luciano Canfora, Alessandro Barbero, Monica Cirinnà, Domenico Lucano, Pierluigi Bersani, Patrizio Gonnella, Valerio Onida sono solo alcuni dei firmatari della lettera di sostegno a Patrick Zaki scritta dalle ragazze e dai ragazzi di InOltre Alternativa Progressista, firmata dal suo presidente Giordano Bozzanca. L’associazione ha deciso di preparare e spedire 199 lettere, una per ogni giorno di detenzione, a fronte della notizia di prolungamento della custodia di Patrick in Egitto. In molti … Continua L'articolo “Patrick Zaki, non mollare!” Al fianco di InOltre in solidarietà al ricercatore incarcerato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

HuffPostItalia : 'Patrick non mollare': dai giovani di InOltre 199 lettere per Zaki - amnestyitalia : 'Libertà per Patrick. Potrebbe essere mio fratello, mio cugino, mio amico' i vostri messaggi di solidarietà per Pat… - channeldraw : Oggi, 8 agosto, sono SEI MESI che Patrick Zaki è ingiustamente in carcere. #freepatriczaki - Fusillide : RT @HuffPostItalia: 'Patrick non mollare': dai giovani di InOltre 199 lettere per Zaki - GianpieroManca : @HuffPostItalia Patrick Zaki non è un problema italiano... Quando tornerà in Italia, dopo la cittadinanza onoraria… -

