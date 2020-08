"Patrick non mollare": dai giovani di InOltre 199 lettere per Zaki (Di mercoledì 12 agosto 2020) Centonovantanove lettere. Una per ogni giorno di prigionia. Destinatario: Patrick Zaky, il giovane ricercatore egiziano all’Università di Bologna, fermato dalle autorità del Cairo quando era tornato nel suo Paese a salutare la famiglia. Un messaggio di vicinanza, a pochi giorni dalla notizia dell’ennesima proroga della sua detenzione, per dimostrargli che non è solo. Che la sua storia, nel Paese dove aveva scelto di formarsi, non è stata dimenticata. A spedirlo i giovani di InOltre-Alternativa progressista, associazione di giovani vicina al Pd. All’iniziativa hanno aderito, firmando la lettera, vari politici di centrosinistra - da Nicola Zingaretti a Pierluigi Bersani, da Monica Cirinnà a Stefano Bonaccini - e molti esponenti della ... Leggi su huffingtonpost

