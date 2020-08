Ostia, bruciano i cassonetti in via dei Romagnoli: a fuoco anche le auto parcheggiate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di nuovo cassonetti a fuoco a Ostia: è successo nella mattinata di oggi, 12 agosto, alle ore 10:50 presso in dei Romagnoli, all’incrocio con via delle Aleutine. Quattro cassonetti di rifiuti sono stati dati alle fiamme. il vento ha alimentato le fiamme, che si sono propagate intorno e coinvolto alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ostia 13a. Arrivati sul posto i soccorritori dei vf hanno provveduto a estinguere l’incendio, bonificare la zona e metterla in sicurezza con l’ausilio dell’autobotte ab13. Presenti sul posto polizia, carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma capitale per gli accertamenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, bruciano i cassonetti in via dei Romagnoli: a fuoco anche le auto parcheggiate -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia bruciano Ostia, bruciano i cassonetti in via dei Romagnoli: a fuoco anche le auto parcheggiate Il Corriere della Città Roma, in fiamme cassonetti dell'Ama a Ostia: danneggiate quattro auto

La città continua a bruciare. E alte colonne di fumo nero continuano a levarsi in cielo vicino alle abitazioni. Dopo gli incendi di ieri, uno sull'Aurelia e l'altro nel pomeriggio, intorno alle 16,30, ...

Il grecale spinge su Ostia e Fiumicino la puzza del rogo di Aprilia

Ostia – Risveglio con nell’aria la puzza di plastica bruciata per i residenti dei quartieri costieri di Roma. Decine di migliaia di persone di Acilia, Infernetto, Isola Sacra sono immerse in una bolla ...

La città continua a bruciare. E alte colonne di fumo nero continuano a levarsi in cielo vicino alle abitazioni. Dopo gli incendi di ieri, uno sull'Aurelia e l'altro nel pomeriggio, intorno alle 16,30, ...Ostia – Risveglio con nell’aria la puzza di plastica bruciata per i residenti dei quartieri costieri di Roma. Decine di migliaia di persone di Acilia, Infernetto, Isola Sacra sono immerse in una bolla ...